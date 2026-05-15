Porzellanmanufaktur: Nach Kahla Insolvenz - Gespräche mit Interessenten beginnen

Öfen jetzt im Etappenbetrieb

Laut Rombach läuft die Produktion mit den 120 Mitarbeitern derzeit sehr stabil. "Die Auftragslage ist gut, aber noch nicht ausreichend, um die Verluste, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, zu decken." Die Liquiditätslage sei derzeit ausreichend. Um die hohen Energiekosten zu senken, liefen die Öfen jetzt nicht mehr permanent durch, sondern in Etappen und nur noch, wenn sie voll bestückt seien. Zudem wurde der Vertrieb mit einem neuen Mitarbeiter verstärkt, der das Unternehmen und dessen Kunden bereits kenne.