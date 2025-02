"Porzellan-Dorf" für den Tourismus

Die Produktion am Standort Speichersdorf im Landkreis Bayreuth soll Ende 2026 auslaufen. In das verbliebene Werk in Selb will Rosenthal dagegen kräftig investieren: Rosenthal-Eigner Arcturus plant laut Mitteilung, mehrere Millionen

Euro in eine neue Fabrikanlage zu stecken. Zudem solle ein "Porzellan-Dorf" als touristisches Angebot entstehen.