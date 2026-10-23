Tja. Schon wieder ist es dann doch aus und vorbei mit einem Produkt und einer Marke, die seit Generationen so fest verwurzelt in der Thüringer Seele war, dass sie eigentlich als unsterblich galt. Doch leider stört sich das knallharte Wirtschaftsleben nicht an örtlichen Legenden und schon gar nicht an nostalgischen Gefühlen. Eigentlich ist es fast ein Wunder, dass sich diese besondere Porzellanfabrik in Kahla nicht nur so lange gehalten hat. Sondern dass sie entgegen dem einst altbackenen Ruf der Thüringer Porzellanhersteller mit modernen Ideen und unverwechselbaren hochwertigen Produkten so lange für berechtigtes Aufsehen sorgte.