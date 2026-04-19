Die über 260-jährige Tradition des Porzellanhandwerks hat Thüringen nachhaltig geprägt und wird weiter auf vielfältige Weise neu interpretiert. In jedem Stück spiegeln sich Geschichte, Kultur und persönliche Handschrift wider. Entsprechend groß war das Interesse der Besucher, die nicht nur die Exponate im Alfi-Museum bewunderten, sondern voriges Wochenende auch die Geschichten dahinter entdecken konnten. Zu den Gästen zählte auch die Schmalkalden-Meininger Landrätin Peggy Greiser (parteilos). Sie zeigte sich beeindruckt von der liebevollen Gestaltung der Ausstellung sowie vom Engagement des Alfi-Museums, das eine bedeutende Bereicherung für das kulturelle und touristische Angebot der Thüringer Rhön darstellt.