Zugegeben – zu den großen Produzenten von Porzellan, zu den Porzellan-Hochburgen wie Kahla, Weimar oder Hermsdorf, hat Kloster Veßra noch nie gehört, auch nicht in den Jahren, als hier auf dem heutigen Museumsgelände noch eine Porzellanfabrik stand. Doch ein Museum hat ja die Aufgabe, Traditionen aus früheren Zeiten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Deshalb ist Kloster Veßra auch heute noch eines der 30 Mitglieder der Thüringer Porzellanstraße.