Houston - "I'm back" - das brüllte Cristiano Ronaldo voller Genugtuung nach dem Abpfiff in die Kamera. Der wiedererstarkte Superstar hat Portugal wieder in den Favoritenkreis dieser Fußball-WM geführt und sich selbst zurückgemeldet. Der Stürmer traf beim 5:0 (3:0) gegen Außenseiter Usbekistan zweimal und sicherte sich weitere Rekorde. Als erster Spieler überhaupt hat der 41-Jährige jetzt bei sechs Weltmeisterschaften getroffen, zudem überholte er mit seinem neunten und zehnten WM-Treffer Portugals Legende Eusébio in der ewigen Torschützenliste.