"Wir wollen weit, weit kommen"

"Damit das niemand vergisst: Wir sind zurück, ich bin zurück", sagte Ronaldo triumphierend im ersten Interview danach. "Ich bin unglaublich glücklich. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir als Mannschaft gut gearbeitet haben. Wir haben alles getan, wir haben es verdient, wir haben auch die schwierigen Zeiten überstanden. Wir sind zurück." Die Rekorde seien ja "schön", aber viel wichtiger: "Wir wollen weit, weit kommen."