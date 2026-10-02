Druck der Fans

Welchen Druck die Anhänger des fünfmaligen Weltfußballers des Jahres erzeugen können, war bereits im Sommer während der Weltmeisterschaft in den USA zu sehen. Da tauchte bei Instagram ein gefälschter Post der Freundin des portugiesischen Nationalspielers João Neves auf, in dem Ronaldo zum Rücktritt aufgefordert wurde. Obwohl schnell klar war, dass es sich nicht um eine echte Stellungnahme der Schauspielerin Madalena Aragão handelte, wurde sie in den sozialen Netzwerken massiv von Ronaldo-Fans beschimpft und beleidigt.