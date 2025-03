München (dpa/lby) - Windkraft soll auch in Bayern ausgebaut werden, doch Gegner haben Popularklage gegen neue Regelungen beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht: Der Verein für den Schutz des Naturparks Fränkische Schweiz will so den Bau von Windrädern in dem 1968 gegründeten Naturpark verhindern.