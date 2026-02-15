Im Film treibe sie besonders das Gefühl um, von verschiedenen Menschen in viele verschiedene Richtungen gezogen zu werden und deshalb zu beginnen, sich selbst als Mensch und als Künstler infrage zu stellen - und überfordert zu fühlen.

Damit setzt sich Charli xcx in "The Moment" selbstironisch auseinander, zeigt sich im Spa - neben der vermeintlich perfekten Kylie Jenner - dann verschwitzt und mit roten Flecken. Da hatte ihr gerade eine vermeintliche Heilerin gesagt, dass sie aufgrund ihres Alters und ihrer "unelastischen Haut" eigentlich schon auf dem Abstieg sei.

"The Moment" ist ein Film, der sich auf Meta-Ebene mit dem Musikgeschäft auseinandersetzt. Was ist heute noch authentisch? Wer steckt hinter der Maschinerie? Und wie viel Frauenfeindlichkeit gibt es noch? Am Ende jedenfalls lässt Charli xcx "brat" im Film sterben. "Für mich ist es vorbei."