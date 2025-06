Wird er Lieder wie das weltberühmte "Take on me" noch mal so performen können wie früher? "Ich weiß es nicht genau. Ich habe keine Lust zu singen, und das ist für mich ein Zeichen." Die Frage sei, ob er sich mit seiner Stimme ausdrücken kann. "So wie es jetzt aussieht, ist das ausgeschlossen. Aber ich weiß nicht, ob ich es irgendwann in der Zukunft schaffen werde." Seine Identität hänge jedoch nicht von Singen ab, daher sehe er das nicht als Tragödie.