Aber vielleicht könnte die ganze MSG-Sache auch nur ein ausgeklügeltes Ablenkungsmanöver sein - und die Hochzeit eigentlich ganz woanders und möglicherweise auch zu einem ganz anderen Zeitpunkt stattfinden, argumentieren andere Fans. Oder: Es gibt eine Swift-Kelce-Party in der Arena an diesem Wochenende, aber die eigentliche Ehe-Schließung findet woanders und wann anders statt?

Wer ist denn eingeladen zur Hochzeit - und wer nicht?

Auch dazu hat sich das Paar, das seit 2023 zusammen ist, offiziell nicht geäußert. Beide haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit ihren Familien und mit prominenten Freunden und Freundinnen in der Öffentlichkeit gezeigt. Wer nun aber genau eingeladen ist - und wie viele Menschen insgesamt - ist unklar.

Nur sehr wenige mögliche Gäste haben ihre Teilnahme öffentlich bestätigt, darunter beispielsweise die Sängerin Suki Waterhouse, eine langjährige Freundin von Swift. Erwartet wird auch, dass weitere enge Freunde wie Ed Sheeran oder Selena Gomez eingeladen sind.

New Yorks Bürgermeister Mamdani hat dagegen keine Einladung bekommen. "Ich wünsche ihnen eine wunderbare Hochzeit", sagte er auf eine entsprechende Frage von Journalisten. Er werde unterdessen "zu Hause alleine" den Swift-Song "Only the Young" hören, witzelte Mamdani.

Warum interessiert uns das überhaupt alles so?

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Beide haben Millionen Fans weltweit, die jedes Detail zu ihren Idolen verfolgen.

Als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens hat Swift die Höhen und Tiefen ihres Liebeslebens auch immer wieder selbst in ihren Songs thematisiert - und viele Fans hoffen nun in Zeiten von Eskapismus und Romantik-Sehnsucht auf ein märchenhaftes Happy End.