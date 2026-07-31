Popstar mit neuem Album Ariana Grande und die Schattenseiten des Ruhms

"Ich muss das, was ich liebe, nicht aufgeben"

Grande führte aus, dass sie viel Zeit damit verbracht habe, ihre Herangehensweise an das Musikmachen neu zu ordnen. Die Zeit abseits von Tourneen habe ihr geholfen, bestimmte Teile davon für sich zurückzugewinnen. Zugleich habe sie Gefühle, die mit ihrer Beziehung zum Ruhm und dem Leben als Künstlerin verbunden seien, von der Musik trennen können.

"Ich muss das, was ich liebe, nicht aufgeben. Ich kann diese Dinge einfach hier beiseitelegen und meine Talente nicht aus den Augen verlieren", sagte sie. Die Schauspielerei und ihre Zeit als Glinda hätten ihr geholfen, die Kraft dafür aufzubauen. Musik und Tourneen seien für sie früher auch mit traumatischen Erfahrungen verbunden gewesen. Nun spüre sie, wie diese Belastungen nachließen.

Klar ist: Von der Leinwand wird Grande so bald nicht verschwinden. In der Komödien-Fortsetzung "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" soll sie Ende des Jahres an der Seite von Robert De Niro und Ben Stiller zu sehen sein.

Und auch das fünfminütige Musikvideo zu "hate that i made you love me", der ersten und bislang einzigen Auskopplung ihres neuen Albums, ist wie ein Kurzfilm inszeniert. Den emotionalen und eingängigen Song spielt Grande bereits auf ihrer laufenden Tour. Was ist also von "petal" (deutsch: "Blütenblatt") zu erwarten?

Vor der Veröffentlichung wurde wenig über das Album bekannt. Grande beschrieb es in einem Instagram-Video als "etwas ungezähmt". Es gehe um etwas, das "voller Leben ist und durch die Risse von etwas Kaltem, Hartem und Herausforderndem wächst". Es komme definitiv von einem Ort, für den sie vorher vielleicht zu schüchtern oder zu höflich gewesen sei, um ihn zu betreten. "Jetzt fühlt es sich einfach an wie: Scheiß drauf."