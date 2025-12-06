Popstar: Katy Perry postet Fotos und Videos mit Justin Trudeau

Los Angeles/Tokyo - US-Sängerin Katy Perry (41) zeigt sich in einer romantischen Beziehung mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) auf Instagram. Der Popstar veröffentlichte am Samstag mehrere Fotos und Videos, die das Paar gemeinsam in Japan zeigen. In einem Clip schaut Trudeau lächelnd zu, wie Perry ein Stück Sushi verspeist. Auf einem Foto in der Natur strahlen beide Wange an Wange in die Kamera. Perry, die im Rahmen ihrer laufenden Konzerttour in Tokio auftrat, versah das Posting unter anderem mit einem roten Herz-Emoji.