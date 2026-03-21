New York - Etwa zwei Jahre nach der Alkoholfahrt von Popstar Justin Timberlake hat die Polizei ein Video der Festnahme veröffentlicht. Die von mehreren US-Medien verbreitete Aufnahme zeigt den Sänger etwa bei einem Geradeaus-Gehtest, bei dem er auf einer imaginären Linie laufen soll. Der Sänger muss auch auf einem Bein balancieren. Dabei gerät der heute 45-Jährige immer wieder aus dem Gleichgewicht. Gegenüber der Polizei sagt er, er sei nervös und die Tests seien "ziemlich schwierig". Die Polizisten legen ihm dann Handschellen an.