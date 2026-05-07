Eilish hat ihr eigenes Fan-Sein in der Vergangenheit thematisiert, insbesondere die Bewunderung, die sie als Teenager für Justin Bieber gehabt habe. Beim Coachella-Festival stand sie kürzlich gemeinsam mit ihm auf der Bühne.

Emotionale Bindung zu den Fans

In Interviews erzählen Fans wiederum von ihrer Beziehung zu der Sängerin, deren Musik ihnen durch schwere Zeiten geholfen habe - die Rede ist von Selbstzweifeln, Mobbing und mentalen Problemen. "Ich liebe sie", sagt eine junge Frau. Eine andere erzählt: "Ohne Billie wäre ich nicht mehr hier." Ihre Shows sollen ein sicherer Raum für alle sein, stellt die Sängerin klar. Viele Fans campierten schon Tage vorher vor der Konzerthalle.

Konzertfilme, exklusive Fanangebote und aufwendig inszenierte Tourneen gehören inzwischen bei vielen internationalen Popstars zum festen Bestandteil der Vermarktung. Der Konzertbesuch ist Teil eines großen Tourbetriebs: Die stark nachgefragten Tickets sind oft früh vergriffen, viele Fans nehmen zusätzliche Kosten für Anreise und Unterkunft in Kauf.

Einige Künstlerinnen und Künstler hätten ein kompliziertes Verhältnis zu ihren Fans, sagt die 24-Jährige. Für sie sei das anders. "Am Ende sind die Fans der wichtigste Teil von allem", erklärt sie. Kunst entstehe überhaupt erst daraus, dass Menschen selbst Fans von Musik, Filmen oder Mode seien. "Der einzige Grund, warum ich Musik machen wollte, ist, dass ich Musik liebe."