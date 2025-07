„Ich hab’n Bulldog und am Samstag fahr ich naus’n Wald und mach Holz…“, so heißt es in einem Lied von Michl Müller, gewidmet allen Bulldogfahrern. Nun besitzen ja viele einen solchen „Bulldog“, wie umgangssprachlich manchmal der Traktor und Schlepper bezeichnet wird, wenn er durch das Dorf tuckert. Doch am Wochenende ließen über 200 Traktorfreunde den Wald hinter sich und fuhren lieber nach Poppenhausen zum inzwischen legendären Traktortreffen. Wie schon bei den 21 Treffen zuvor, war es erneut eine Parade der Pferdestärken, der Marken (Hersteller), Baujahre und Modelle.