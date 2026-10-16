Popmusik Sängerin Blümchen kündigt "Abschlussakt" an

Abschiedskonzert 2025 wegen Erkrankung der Mutter abgesagt

Blümchen hatte November vergangenen Jahres ihr Abschiedskonzert in Hamburg angekündigt. Dann sagte sie es aus privaten Gründen ab. "Meine Mama ist sehr schwer erkrankt (...) und ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern", sagte die Hamburgerin damals in einem Post auf Instagram unter Tränen. Auf die Frage, wie es ihrer Mutter gehe, sagte Wagner nun der "Bild"-Zeitung: "Wir haben einen relativ guten, stabilen Zustand erreicht. Bei Krebs weiß man das ja nie. Aber gerade geht es meiner Mama gut."