Popmusik Sängerin Blümchen kündigt "Abschlussakt" an

Hamburg - Die als Blümchen bekannte Popmusikerin Jasmin Wagner (46, "Boomerang") hat erneut einen möglicherweise letzten Auftritt angekündigt. Nach Angaben des MDR ist sie am Samstagabend (17. Oktober) beim 10. "Schlagerbooom" in der Dortmunder Westfalenhalle dabei (live in der ARD ab 20.15 Uhr). "Das ist jetzt der Abschlussakt", sagte die in Hamburg lebende Sängerin der "Bild"-Zeitung. "Ich fühle mich sehr glücklich, noch mal dieses riesengroße Fernsehen erleben zu dürfen und meine größten Hits mit den Menschen teilen zu können."