In "Yours Nico" wagt sich der 33-Jährige, der aktuell auch wieder als Coach in der Musikshow "The Voice of Germany" mitmacht, endgültig aus seiner Komfortzone. "In diesem Song gibt's Passagen, über die ich sogar noch nie in einem Interview gesprochen hab, er erzählt etwa von einer sehr schwierigen Zeit, die meine Frau hatte in der Schwangerschaft."

Es geht auch um den Verlust eines guten Freundes, den er schon 2020 in "Walk In Your Shoes" thematisierte, finanzielle Probleme seiner Eltern und schwere Zeiten in der Schule. "Also sehr, sehr viele Downs, aber dafür natürlich auch umso schönere Hochs, die ich dann einfach erleben durfte."

Ein Kind Mallorcas mit deutschem Pass

Dass Familie und Herkunft bei Nico Santos eine so große Rolle spielen, ist kein Zufall. Geboren wurde er 1993 in Bremen als Nico Wellenbrink, Sohn des als "Melitta-Mann" aus der Werbung bekannten Egon Wellenbrink. Schon kurz nach seiner Geburt zog die Familie nach Mallorca, wo er aufwuchs und später seinen spanisch klingenden Künstlernamen Santos annahm. Zwischenzeitlich ging es wieder zurück nach Deutschland.

Musik war von Anfang an Teil seines Lebens. Sein Vater, selbst Musiker und mehrere Jahre mit Roy Black auf Tour, spielte ihm vor allem Jazzlieder vor, aber auch die Eagles oder Toto. Mit fünf stand Santos im Studio, mit sechs bekam er Klavierunterricht. Sein Durchbruch kam 2016 mit "Home", einem Hit mit Topic, der ihm den Weg zu Songs wie "Rooftop", "Safe" und "Unforgettable" ebnete.

Heute pendelt der Musiker mit Ehefrau Aileen und seinem Sohn zwischen Berlin und Mallorca - etwa fünf Monate im Jahr auf der Insel, sieben in Deutschland. Das passt zu einem Album, das so sehr von Zuhause, Ankunft und Familie erzählt.

Albumrelease? Erst mal Bühne!

Und was macht Nico Santos am Tag, an dem "POV" rauskommt? Ganz klar: Er feiert. Am Freitag spielt er abends eine Show in Berlin - mit seiner Familie von Mallorca, vielen Musikkolleginnen und -kollegen und einigen Special Guests. "Es wird, glaube ich, echt eine verrückte Show", sagt er.