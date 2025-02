Erfurt (dpa/th) - Eine Art Karneval erwartet die Messe Erfurt am Wochenende: Denn zur Messe Mag-C rund um Manga, Videospiele und dazugehöriger Fankultur werden viele Besucher und Beteiligte in bunten Kostümen erwartet. Sogenannte Cosplayer verkleiden sich dafür als Figuren aus Comic, Spielen und Filmen und stecken nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit in die häufig selbst geschneiderten Outfits. Die Messe rechnet ähnlich wie im Vorjahr mit mindestens 11.000 Besucher am Samstag und Sonntag.