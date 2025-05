An der Idee der Pop-up-Hochzeit habe es im Vorfeld auch Kritik gegeben, so der Pfarrer. Manche würden die Ehe damit entwürdigt sehen, sagte Körner. Doch es gehe den Machern an diesem Tag nicht um "theologische Richtigkeit", sondern darum, "auf die Bedürfnisse der Menschen" zu hören. Tatsächliche kirchliche Trauungen könne er an diesem Tag nur mit Mitgliedern der evangelischen Kirche durchführen. Doch auch für alle anderen solle es ein Angebot geben. "Wir sprechen den Menschen für ihre Partnerschaft den Segen zu. Die Ehe kann deswegen auch schon beschlossen sein." Was genau gefragt ist, sollen kurze Vorgespräche klären.