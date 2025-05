Gera (dpa/th) - In Gera haben sich 23 Paare spontan das Ja-Wort gegeben. Das gemeinsame Angebot der evangelisch-lutherischen Stadtkirchgemeinde und der römisch-katholischen Pfarrei St. Elisabeth richtete sich an alle Paare, ob bereits verheiratet oder nicht und unabhängig von ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung, hieß es in einer Mitteilung.