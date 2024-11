Der Brite ist mit mehr als 85 Millionen verkaufte Alben weltweit einer der erfolgreichsten Pop-Musiker. Im Teenageralter wurde er als jüngstes Bandmitglied von Take That berühmt, stand aber noch ein wenig im Schatten von Bandleader Gary Barlow. Nach der Auflösung der Boygroup wurde Williams als Solokünstler zum Superstar - mit unzähligen Hitsingles wie "Angels", "Let Me Entertain You", "Rock DJ" oder "Feel".