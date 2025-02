Perth - Die australische Pop-Queen Kylie Minogue wird zum Auftakt ihrer mit Spannung erwarteten "Tension"-Welttournee in der Heimat mit Lobeshymnen überschüttet. Medien und Fans jubelten, das erste Konzert in der RAC Arena in Perth an der Westküste am Wochenende sei "sensationell" gewesen und sprachen von einer "atemberaubenden Performance". Im Juni und Juli ist die 56-Jährige auch für drei Konzerte in Deutschland: in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart.