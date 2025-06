München - Zum ersten Mal nach dem Tod von Frontfrau Marie Frederiksson kommt Roxette-Mastermind Per Gessle nun mit neuer Sängerin nach Deutschland. Der 66-Jährige will zusammen mit Lena Philipsson (59) am Montagabend mit zahlreichen Roxette-Hits wie "The Look", "Joyride" oder "It must have been love" das Publikum auf dem Münchner Tollwood-Festival begeistern.