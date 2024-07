Pop-Konzert "Mein Name ist Taylor" - Magisches Abhängen mit einem Star

Immer wieder ohrenbetäubender Jubel

Swift spielt die Songs, mit denen sie schon auf den vorherigen Stationen ihrer "Eras"-Tour die Fans begeistert hatte, zu jedem Album der vergangenen Jahre eine Auswahl im passenden Outfit. "Es ist wie ein Spaziergang durch meine schönsten Erinnerungen", beschreibt Swift. Das Münchner Publikum dankt es ihr immer wieder mit einer Mischung aus Jubel und Kreischen, dass die Ohren dröhnen.

Bei "Shake it Off" gibt es kein Halten mehr, das ganze Stadion tobt. Zu ruhigeren Songs strahlen gelbe und orange Luftballons, mit dem Taschenlampenlicht der Handys beleuchtet. Eindrucksvoll wird es, als Swift ganz allein mit Gitarre auf die Bühne tritt, umrahmt von einem Lichtermeer. "You Are in Love" singt sie, danach setzt sie sich ans Klavier mit "Call It What You Want".

Einige Menschen kollabieren bei hohen Temperaturen

Das Konzert ist ein Wechselbad der Gefühle - und der Temperaturen. Um 17 Uhr habe die Temperatur in München bei 31,9 Grad Celsius gelegen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Einige Menschen kollabierten. Zum Schutz vor der Sonne habe der Konzertveranstalter Tausende Rettungsdecken und "Unmengen an Wasser" an die Fans verteilt. Tatsache bleibt aber, dass viele zum Teil mehrere Stunden dicht gedrängt darauf warten, eingelassen zu werden. Drinnen sind die Schlangen vor den Getränkeständen so lang, dass viele die Vorband Paramore verpassen.

Gegen Ende weht ein erfrischender Wind ins Stadion - und zum letzten Song "Karma" tanzen Swift und ihr Team durch den Münchner Sommerregen. Am Sonntag tritt die Popsängerin noch einmal im Olympiastadion auf - beim letzten Deutschlandkonzert ihrer Tournee.

Zurück bleiben unzählige Handyfotos, getauschte Freundschaftsarmbänder und das Gefühl, Teil eines Erlebnisses gewesen zu sein. Die Kehrseite: Viel Müll. Goldene Rettungsdecken liegen danach in den Straßen. Und Zehntausende Leuchtarmbänder, die beim Einlass verteilt wurden, werden als Elektroschrott enden.