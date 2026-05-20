Privat viele Aufs und Abs

Einige Jahre später trennte sich das Paar im Streit. "Als ich Sonny verlassen habe, wollte ich Sonny & Cher aufbrechen. Ich war nicht die beiden und ich wollte ich sein. Das war so ein Schwachsinn. Ich hatte nie irgendwas erreicht." Bono kam 1998 bei einem Ski-Unfall ums Leben. Tochter Chastity lebt inzwischen als Mann und nennt sich Chaz.

Cher, die sich nach der Trennung von Bono eine Solo-Karriere erarbeitete, heiratete noch einmal und bekam einen Sohn. Aber auch die zweite Ehe scheiterte - wie auch zahlreiche weitere Beziehungen. Chers jüngerer Sohn Elijah Blue Allman kämpft derzeit mit Drogenproblemen. Die Bitte der Musikerin um die Einrichtung einer Vormundschaft wurde bereits mehrfach gerichtlich abgelehnt.

Cher hat "richtig gute Zeit" mit neuem Freund

Cher selbst ist inzwischen seit einiger Zeit mit dem rund 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards zusammen. "Wir haben eine richtig gute Zeit zusammen. Er sagt, du wirst älter, aber dein Geist ist jünger."

Trotz allem Hadern mit dem Alter: Für die Zeit nach ihrem Tod hat die Musikerin bereits vorgesorgt. Sie besitzt seit Jahren eine Grab-Parzelle auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise - direkt neben zwei anderen Legenden: Musiker Jim Morrison und Schriftsteller Oscar Wilde.

Bis sie die Parzelle in Anspruch nimmt, soll es aber noch eine ganze Weile dauern, denn sie wolle noch lange das tun, was ihr am meisten Freude bereite: "Menschen glücklich zu machen. Es hört sich kitschig an, aber ich meine das so. Ich liebe es, die Zuschauer an einen anderen Ort zu versetzen."

Eigentlich sei sie schüchtern, sagt Cher. "Aber sobald ich auf einer Bühne bin und die Zuschauer sehe, weiß ich, dass ich sie zusammenbringen kann. Egal, wie viele Tausende Menschen, ich kann sie alle zu Freunden machen."