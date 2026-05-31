Pop-Ikone der 80er: Jennifer Rush lernte Deutsch mit dem Sandmännchen

Leipzig - Der US-Popsängerin Jennifer Rush ("Destiny", "Ring of Ice") half das Fernsehen beim Erlernen der deutschen Sprache. Eine Sendung sei ihr besonders in Erinnerung: das Sandmännchen, erzählte die 65-Jährige in der MDR-Talksendung "Riverboat". Weil ihr Vater als Opernsänger eine Anstellung in Deutschland erhielt, zog die Familie von New York nach Flensburg, als sie noch ein Kind war. "Das war ein Schock", erinnert sie sich. Zumal sie damals kein Deutsch gesprochen habe. Das habe sie dann mit Hilfe des Fernsehers gelernt, sagt Rush.