Berlin - Schriftstellerin Juli Zeh (52, "Unter Leuten", "Pony Show") zufolge gelten für Frauen noch immer andere Regeln als für Männer. "Frauen wird die Freiheitsliebe (...) viel weniger zugestanden als Männern. Erst recht in der Lebensmitte", sagte Zeh in einem Interview des "Stern". "Midlife-Crisis galt lange als ein männliches Phänomen. Beim Mann ist Älterwerden ein Statusproblem, das er mit Autos und jungen Frauen zu lösen versucht. Bei der Frau dagegen soll es ein hormonelles Problem sein: die Wechseljahre!"