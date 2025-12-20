Pollenflug Rote Augen unter dem Weihnachtsbaum? Pollenflug beginnt früh

Essen - Noch ist es nicht richtig Winter geworden, und schon weht vielerorts ein Hauch von Frühling: In Teilen von Nordrhein-Westfalen hat der Flug von Hasel- und Erlenpollen begonnen. "Gerade in NRW beginnt schon jetzt die Blüte", sagt Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland wurden blühende Haselsträucher gemeldet. Eine flächendeckende Belastung für Allergiker gebe es im Moment aber noch nicht.