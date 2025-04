Den Zuwachs bezifferte Maier auf 100 Polizisten. Nach seinen Angaben wurden in Thüringen bei seinem Amtsantritt 2017 noch jährlich etwa 150 Polizeianwärter ausgebildet. Inzwischen seien es 360 pro Jahr. Erhöht worden sei die Zahl der Stellen und die Ausstattung von Kontaktpolizisten, den sogenannten Kops. Sie ständen in ihrer Region besonders für eine bürgernahe Polizei. Nach Angaben der Landespolizei gibt es derzeit rund 5.700 Polizeivollzugsbeamte in Thüringen.