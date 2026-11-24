Polizisten leicht verletzt Autofahrerin bei Unfall mit Polizeiauto schwer verletzt
dpa 24.11.2026 - 10:55 Uhr
Ein ziviles Polizeiauto ist auf dem Weg zu einem Einbruchalarm. Doch an einer Kreuzung kommt es zum Unfall. Das ist passiert.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Polizisten waren laut Mitteilung auf dem Weg zu einem Einbruchalarm. An einer Kreuzung sei ihr Fahrzeug dann mit dem Auto der Frau zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Ampel laut Polizei für die Fahrerin grün gezeigt.
Die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.