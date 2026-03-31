Polizeiübung: Polizei übt Ernstfall an Schule in Niederbayern

Landshut (dpa/lby) - Die Polizei nutzt die Ferienzeit, um einen Großeinsatz an einer Schule in Niederbayern zu üben. An diesem Mittwoch soll eine Bedrohungssituation an der Schule im Landshuter Ortsteil Münchnerau simuliert werden. Dafür seien etwa 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, sagte eine Polizeisprecherin. Die Einsatzkräfte müssten vor Ort eine lebensbedrohliche Lage wie eine Geiselnahme oder einen Amoklauf lösen.