In Thüringen werden verbale Ausfälle in den sozialen Netzwerken immer häufiger zum Fall auch für die Polizei. Nach Angaben des Thüringer Landeskriminalamtes wurden im Jahr 2024 insgesamt 284 Fälle sogenannter „Hasspostings“ in der Kriminalstatistik erfasst – zwei Jahre davor waren es noch 69 Fälle. Zahlen für 2025 liegen bislang nicht vor, die Daten werden derzeit noch ausgewertet, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Die Polizei ordnet Hasspostings in die Kategorie der politisch motivierten Kriminalität ein.