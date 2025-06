Im Durchschnitt mehr als eine Anzeige wegen Körperverletzung pro Tag (420) ist im vergangenen Jahr im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Bad Salzungen gestellt worden. Solche sogenannten Rohheitsdelikte, zu denen auch Raub und Freiheitsberaubung zählen, machen den Großteil (rund ein Viertel) der Delikte aus, die sich laut Polizeistatistik im vergangenen Jahr in der Region insgesamt ereignet haben. Hinzu kommen Diebstahl (21,1 Prozent), Vermögensdelikte (19,2 Prozent) und Sachbeschädigung (12,2 Prozent). 2725 Straftaten waren es insgesamt, also 243 mehr als noch 2023. Gleichwohl sagt Polizeihauptkommissarin Mandy Bruse angesichts dieser Zahlen: „Die Region bleibt eine der sichersten überhaupt.“ Zumal Bruse und ihre Kollegen 2024 deutlich mehr Fälle haben aufklären können. 69 Prozent – das ist ein Spitzenwert für die PI in den vergangenen Jahren und einer der höchsten im Bereich Südwestthüringen. Tatverdächtige: Der typische Täter – unabhängig von der Art des Vergehens – ist männlich, erwachsen und deutsch. Von den im vergangenen Jahr insgesamt 1227 ermittelten Tatverdächtigen war die große Mehrheit (929) männlich, knapp über 80 Prozent waren im Erwachsenenalter. Gut 23 Prozent der Tatverdächtigen waren nicht deutsch, eine Steigerung im Vergleich zu 2023 (15,5 Prozent).