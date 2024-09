Eine Hand schießt nach oben: „Was war Ihr bisher größter Einsatz?“ Hauptmeister Nico König muss einen Moment über die Frage des Jungen nachdenken. Der Hundestaffelführer zeigt acht Jugendlichen aus Suhl und Umgebung seine Spezialhunde. „Für mich sind die Einsätze am größten, bei denen man wirklich was erreichen kann,“ sagt er schließlich. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn er mit seinen Hunden eine Waffe oder kinderpornografisches Material fände, mit dem er weitere Straftaten verhindern kann. Gebannt hören sie zu, um mehr über den Polizeiberuf zu erfahren und sind einer Einladung der Polizeiinspektion Suhl zu einem Schnuppertag gefolgt. Hier lernen die Jugendlichen verschiedene Facetten des Polizeiberufs kennen. Der Tag startete mit einer Führung durch die Polizeiinspektion in der Schleusinger Straße. Der Schichtleiter gab Einblicke in das Dienstsystem, den Wachbereich und Gewahrsam, sowie in die spannende Spurenkunde. Beamte zeigten, wie Fingerabdrücke und andere Spuren gesichert werden.