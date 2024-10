Gotha (dpa/th) - Ein 31 Jahre alter Mann ist in Gotha in Polizeigewahrsam gestorben. Nach Angaben der Polizei war der alkoholisierte Mann wegen einer Widerstandshandlung am Montagabend in Gewahrsam genommen worden. Gut eineinhalb Stunden nach Mitternacht hätten ihn Beamte am Dienstag leblos in der Zelle im Polizeirevier Gotha aufgefunden.