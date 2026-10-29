Chemnitz (dpa/sn) - Wegen des Verdachts der Kinderpornografie hat die Polizei Wohnungen in Chemnitz und Frankenberg durchsucht. Ermittelt werde gegen zehn Männer im Alter von 19 bis 61 Jahren, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Dabei geht es um Besitz, Beschaffung und Verbreitung von Kinderpornografie. In den Wohnungen wurden den Angaben zufolge Dutzende Handys, Computer und Speichermedien sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Das könne einige Zeit dauern, hieß es. Festnahmen gab es keine.