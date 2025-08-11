Es ist kurz nach sieben an diesem sommerlichen Augustmorgen. Es ist ein besonderer Morgen: Der erste Schultag nach den Sommerferien beginnt. An der Ringbergschule in Suhl-Nord bugsieren die Polizeimeister Hössel und Schöberlein ihren Streifenwagen rückwärts in eine Einfahrt. Die zwei Streifenpolizisten des Inspektionsdienstes der Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl postieren sich mit ihrem Kollegen, dem Präventionsbeamten Erik Hein, am Beginn der engen Zufahrt, die direkt in den Schulhof mündet. Das offenstehende Tor, durch das eigentlich nur Lehrer auf das Schulgelände fahren dürfen, ist für viele Eltern kein Hindernis. Und auch das Halteverbotsschild unmittelbar vor dem Schulgelände nicht. Immer wieder werden hier Kinder quasi direkt bis in den Klassenraum gefahren. „Beim Wenden und Zurückfahren kommt es dann oft zu brenzligen Situationen. Wenn dann noch Kinder zu Fuß unterwegs sind und sich zwischen die Autos mischen, kann es ganz und gar gefährlich werden“, sagt Julia Kohl.