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Polizeipersonal Mehr Vollzugspolizisten in Thüringen im Dienst

Sie gehen etwa auf Streife, nehmen Unfälle auf oder führen Ermittlungen: Polizistinnen und Polizisten im Vollzugsdienst werden gebraucht. Der Innenminister sieht Thüringen auf gutem Weg.

Polizeipersonal: Mehr Vollzugspolizisten in Thüringen im Dienst
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Die Zahl der Polizeivollzugsbeamten in Thüringen ist von 2025 auf 2026 gestiegen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Mehr Polizistinnen und Polizisten sind in Thüringen im Einsatz. Mit Stand Anfang des Jahres seien rund 5.930 Menschen im Polizeivollzugsdienst tätig gewesen, sagte Innenminister Georg Maier jüngst bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik in Erfurt. Das seien rund 60 Polizistinnen und Polizisten mehr als im Vorjahr. Auch im Vergleich zu 2023 gebe es eine Steigerung: So seien in der Summe rund 100 Polizeivollzugskräfte mehr auf der Straße unterwegs als vor zwei Jahren, so der SPD-Politiker.

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280 Bewerbungen mehr als im Vorjahr

Im aktuellen Bewerbungsverfahren gebe es rund 2.480 Interessierte. Im vergangenen Jahr seien es bei Abschluss des Verfahrens 2.200 gewesen, sagte Maier. Aktuell seien bereits etwa 300 Einstellungszusagen an Bewerber verschickt worden. Davon hätten bislang wiederum 217 Personen ihrerseits zugesagt. Maier zeigte sich zuversichtlich, dass das selbstgesteckte Ziel von 360 Polizeianwärtern in diesem Jahr erreicht werde. Er räumte aber auch ein, dass sich manche Bewerber auch kurzfristig noch umentscheiden könnten.

Auch die Polizei kämpft mit den Folgen des demografischen Wandels und versucht, Abgänge durch Pensionierungswellen bei den Beamten mit Neuanstellungen zu begegnen.