Polizeipersonal: Mehr Vollzugspolizisten in Thüringen im Dienst

Erfurt (dpa/th) - Mehr Polizistinnen und Polizisten sind in Thüringen im Einsatz. Mit Stand Anfang des Jahres seien rund 5.930 Menschen im Polizeivollzugsdienst tätig gewesen, sagte Innenminister Georg Maier jüngst bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik in Erfurt. Das seien rund 60 Polizistinnen und Polizisten mehr als im Vorjahr. Auch im Vergleich zu 2023 gebe es eine Steigerung: So seien in der Summe rund 100 Polizeivollzugskräfte mehr auf der Straße unterwegs als vor zwei Jahren, so der SPD-Politiker.