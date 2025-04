Betroffen von der Absage sind zwei Auftritte. Das 30-köpfige Ensemble hatte sowohl am Donnerstag, 3. April, in der Sybille-Abel-Schule als auch am Freitag, 4. April, einen Auftritt im G-Haus geplant. Bei der Aufführung wird den Schülern nicht nur Musik nähergebracht, sondern auch die Sensibilisierung für die Themen Mobbing und Straßenverkehr. Dieses Thema wird unter dem Motto „Das hässliche Entlein“präsentiert. Dabei wird auf unterhaltsame Art und Weise vermittelt, wie der sichere Schulweg funktioniert. Auf der Seite des Erfurter Theaters heißt es dazu: „Das hässliche Entlein bietet viel Stoff zum Nachdenken und zum Besprechen zu Hause und in der Schule.“