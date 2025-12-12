Kirchen werden seit langem als „Bauten aus Licht“ bezeichnet, besonders seitdem der gotische Baustil mit hohen Fenstern aus oft buntem Glas dem Auge immer wohlgefälliger wurde. An diesem Mittwoch kam dazu noch etwas fürs Ohr, als das Thüringer Polizeiorchester zum Konzert in der Meininger Stadtkirche aufspielte. Die große Beliebtheit spiegelte sich auch im Besucherstrom wieder – schon bald mussten die Treppen zur Empore geöffnet werden, um den zahlreichen Musikliebhabern Platz zu bieten.