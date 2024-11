Polizeiorchester in Sonneberg: Für den Sibylle Abel-Stiftung e. V.

Der Sibylle Abel-Stiftung e. V. hat durch beispielhaftes Wirken von Ehrenamtlichen und Förderern erfolgreiche Projektideen für die Kinder und Jugendlichen der Stadt entwickelt und gemeinsam mit Vereinen und Institutionen auch verwirklicht. Im Auftrag des Vorstandes verweist Heidi Losansky als Beispiele auf die Schülernachhilfe und das Vorschulschwimmen, auf Vorträge zur Gesundheitsvorsorge, zur Verkehrserziehung und vieles andere mehr, mit dem die Stiftung den jüngsten Sonnebergern den Weg zu Bildung, Kunst, Musik, Sport und Kultur weist. Und da das Erreichte anspornt – alle laufenden Projekte erfreuen sich großer Beliebtheit und Nachfrage, sind im öffentlichen Leben fest verankert – wird der Stiftungsverein seine Arbeit auf hohem Niveau weiterführen. Doch dafür braucht es weitere Unterstützung. Zum Start in die Vorweihnachtszeit gelang es der Sibylle Abel-Stiftung deshalb, das Polizeiorchester Thüringen für ein Benefizkonzert gewinnen. Seit vielen Jahrzehnten ist dieser renommierte Klangkörper der Werbeträger der Thüringer Polizei. Mit seinem großen Repertoire lädt das Orchester sein Publikum zu musikalischen Zeitreisen, zu konzertanten Blasmusik oder zu Swing in Bigband-Sound ein. Ob bei Tagen der offenen Tür in Dienststellen, ob bei Schulkonzerten oder auch bei eben solchen Benefizkonzerten – das Orchester erweist sich stets als Publikumsmagnet.