Polizeinachwuchs SPD: Einstiegsalter für Polizei auf 16 Jahre senken

Zudem setzt sich die SPD dafür ein, dass auch Pflegeverträge für ausgediente Polizeipferde angeboten werden. Oft kümmerten sich dann nach wie vor die bisherigen Bezugspersonen um deren Wohl, allerdings auf eigene Kosten. Bei den Hunden der Hundestaffeln schließe der Freistaat in diesen Fällen mit den bisherigen Bezugspersonen Pflegeverträge ab. "Auch für die ausgemusterten Pferde sollten solche Pflegeverträge mit den bisherigen Bezugspersonen ermöglicht werden, so dass der Freistaat seiner Verantwortung gerecht wird und zumindest auch für einen Teil der Kosten für die Tiere, die einen guten Dienst verrichtet haben, aufkommt", argumentiert die SPD. "Wenn die Polizistinnen und Polizisten schon bereit sind, die ausgemusterten Tiere zu pflegen, sollte sie der Freistaat dabei auch unterstützen", sagte Feichtmeier.