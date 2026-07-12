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Polizeikontrolle Polizei stoppt 17-Jährigen im getunten SUV mit Mängeln

Mit Vollgas von der Tankstelle – doch dann stoppt die Polizei den 17-Jährigen. Was die Beamten an seinem manipulierten Sportwagen alles entdecken.

Polizeikontrolle: Polizei stoppt 17-Jährigen im getunten SUV mit Mängeln
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Die Verkehrspolizei kontrollierte den jungen Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

München (dpa/lby) - Die Polizei hat in München einen hochmotorisierten Sportwagen eines 17-jährigen Fahrers wegen mehrerer Mängel sichergestellt. Der SUV sei der Verkehrspolizei am Donnerstagabend aufgefallen, als der junge Fahrer des Wagens stark beschleunigend von einer Tankstelle wegfuhr, teilte die Polizei mit. Eine Messung habe eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um fast 30 Kilometer pro Stunde ergeben.

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Am Steuer saß den Angaben zufolge ein 17-Jähriger mit gültiger Fahrerlaubnis. An dem Wagen fanden die Beamten jedoch nicht genehmigte Modifikationen wie eine Abgasanlage und eine Tieferlegung – die Betriebserlaubnis war dadurch erloschen. Zudem waren die Reifen abgefahren und die Frontscheibe gesprungen. Der Wagen wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Verkehrspolizei ermittelt weiter.