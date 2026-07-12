Polizeikontrolle: Polizei stoppt 17-Jährigen im getunten SUV mit Mängeln

München (dpa/lby) - Die Polizei hat in München einen hochmotorisierten Sportwagen eines 17-jährigen Fahrers wegen mehrerer Mängel sichergestellt. Der SUV sei der Verkehrspolizei am Donnerstagabend aufgefallen, als der junge Fahrer des Wagens stark beschleunigend von einer Tankstelle wegfuhr, teilte die Polizei mit. Eine Messung habe eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um fast 30 Kilometer pro Stunde ergeben.