Bei einer Verkehrskontrolle in der Alten Gehrener Straße in Gräfinau-Angstedt hat die Polizei am Montag einen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogeneinfluss gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, war ein 33-jähriger Fahrer eines VW nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte zudem positiv auf Kokain sowie Amphetamin/Methamphetamin.