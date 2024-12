Polizeikontrolle: Mit 2,1 Promille vier Unfälle verursacht

Eine Autofahrerin musste am Dienstagabend an der Auffahrt zur B89 in Kloster Veßra verkehrsbedingt halten, als ihr ein Autofahrer auffuhr. Laut Polizeibericht setzte der Mann anschließend sein Fahrzeug zurück und setzte seine Fahrt fort. Da sich die Geschädigte das Kennzeichen gemerkt hatte, stellten die Polizisten schnell fest, dass es sich bei dem Verursacher vermutlich um denselben Fahrer handelte, der bereits zuvor eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Themar verursacht sowie eine Leitplanke in Richtung Leuterdorf beschädigt hatte.