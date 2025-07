Abensberg (dpa/lby) - In Niederbayern hat ein Jugendlicher einen Polizisten mit einem E-Scooter angefahren und ist anschließend geflüchtet. Am Freitagabend gerieten der 16-Jährige und ein Bekannter mit einem unversicherten E-Scooter in Abensberg (Landkreis Kelheim) in eine Polizeikontrolle. Anstatt anzuhalten, fuhr der Jugendliche ohne zu bremsen auf eine Beamtin zu. Diese konnte rechtzeitig ausweichen.