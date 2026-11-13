Polizeikontrolle: Grenzpolizei findet 100 verdächtige Vapes auf A8

Bad Feilnbach (dpa/lby) - Fahnder der Grenzpolizei haben auf der Autobahn 8 in Oberbayern in einem Auto 100 Vapes gefunden, die womöglich mit gefährlichen, synthetischen Cannabinoiden gefüllt sind. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Oberbayern mitteilte. Mit einem Gutachten soll nach Polizeiangaben nun geklärt werden, ob in den E-Zigaretten der mögliche Cannabiswirkstoff THC über dem erlaubten Wert liegt. Die Kontrolle fand am Donnerstag bei Bad Feilnbach (Landkreis Rosenheim) statt.