Polizeikontrolle eskaliert: Fünf Polizisten nach A92-Kontrolle leicht verletzt

Die Beamten trafen den Mann den Angaben nach auf Höhe der Anschlussstelle Wallersdorf-Nord an. Der 22-Jährige habe auf dem Seitenstreifen gehalten und sich zunehmend aggressiv verhalten. Für eine Blutentnahme musste er laut Polizei in ein Krankenhaus. Während der Maßnahmen soll er demnach mehrfach erheblichen Widerstand geleistet und die Beamten angegriffen haben.