Die drei Kontaktbereichsbeamten Dorndorf, Tiefenort und dem Moorgrund haben am Dienstagvormittag zwischen 9 und 10 Uhr in der Großen Amtsgasse in Tiefenort – in der man nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren darf – die Geschwindigkeit kontrolliert. Die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer habe sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten, berichtete die Polizei auf Nachfrage der Redaktion. Am schnellsten war eine 44-jährige Autofahrerin unterwegs, die mit 45 Stundenkilometern geblitzt wurde. Sie muss ein Bußgeld bezahlen.